Gaziantep Üniversitesi Senatosu Somali katliamını kınadı - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi Senatosu Somali katliamını kınadı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Senatosu Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Gaziantep Üniversitesi Senatosu Somali katliamını kınadı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Senatosu Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.


Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 14 Ekim 2017'de Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali tarihinin en büyük terör saldırısı gerçekleşmiş, bu saldırı 512 kişinin ölümü, 316 kişinin yaralanması ve 62 kişinin kaybolması ile sonuçlanmıştı. Dünyanın en ölümcül terör eylemlerinden biri olarak tarihe geçen bu hadise hala hafızalarımızda canlılığını korurken, 28 Aralık 2019 tarihinde sabah saatlerinde yine başkent Mogadişu'da son zamanların en ölümcül terör eylemlerinden biri olarak nitelendirilebilecek olan bir terör saldırısı daha gerçekleşti. Bu saldırıda an itibariyle aralarında 2 vatandaşımızın da bulunduğu 90 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralanmış olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş olduk. Saldırının lokasyon olarak çok sayıda üniversite, okul ve yetimhanenin bulunduğu bir bölgede gerçekleşmiş olması, saldırı sonucu ölen ve yaralananların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu yönündeki acı gerçeği de ortaya koydu. Gaziantep Üniversitesi Senatosu olarak Somali'de barış ve istikrarın tesisi çabalarını hedef alan, birçok masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu menfur saldırıları ve terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu terör saldırısında iki vatandaşımızla birlikte hayatlarını kaybeden Somalili kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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