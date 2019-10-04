Gaziantep Üniversitesi Suriye'de 3 fakülte kuruyor

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre Suriye'de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması kararlaştırıldı.



19 enstitü ve 8 yüksekokul kapatıldı



Söz konusu karar kapsamında Biruni Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Munzur Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Erbaa Sağlık Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Sağlık Yüksekokulu, Ardahan Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Şırnak Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.