Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti

03.09.2022 17:30
Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti

Gaziantep Üniversitesi Teknopark bünyesinde üniversite öğrencilerince dron anakartı üretimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Teknopark bünyesinde üniversite öğrencilerince dron anakartı üretimi gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencileri tarafından TÜBİTAK desteğiyle kurulan şirket tarafından tasarlanan "Alaca Kart", Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammet Alaca, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana Savaşan İnsansız Hava Araçları yarışmalarına katıldıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın insansız hava araçları sabit kanat kategorisinde yarıştıklarını dile getiren Alaca, "Baktık yurt dışından geliyor bu sistemler, gerçek manada bizi yoran ve müdahale edilmesi zor sistemler. Biz daha özgün bir şeyler yapmak istedik." dedi.

İlk dron otopilot anakartını 2020 yılında yaptıklarını belirten Alaca, şöyle devam etti:

"O dönemde uzaktan kontrol sistemiyle başladık. 2020 yılının sonunda kendi otopilot sistemimizi geliştirdik. Bu sene de insansız hava araçlarına katılarak iki sene de performans birinciliğini elde ettik. Bu sene hem yerli yazılım hem de performans birinciliğini elde ettik. Anakart artık bizim için ihtiyaç haline gelmişti. Çünkü özgün sistemler oluşturmak istiyorsanız, bir şeyleri tam bağımsız hale getirmeniz lazım. Tam bağımsız olabilmemiz için de o sistemin içine dahil olmamız lazım. Hem donanımına hem yazılımına hakim olmak gerekiyor."

Otopilot sisteminin dronu otonom haline getirdiğine işaret eden Alaca, "Onun beyni diyebiliriz. Bununla da yetinmeyip işi daha büyük hale getirip şirketleşme üzerine gittik. TÜBİTAK'dan destek alarak 2021 yılında şirket kurduk. Bu şirket de otopilot sistemleri üzerine çalışan bir şirket haline geldi. İlk versiyon da 'Alaca Kart' ismiyle son aşamasında. Şu an kullanıyoruz, yakın zamanda da seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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