GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi, ülkelerini yeniden inşa edecek Suriyeli mühendisler yetiştirmek istiyor - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgedeki okullarında devam ettiği eğitimlerle savaş mağduru gençlerin geleceğine ışık tutuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarla terörden arındırdı bölgede GAÜN, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yükseköğretim faaliyetleri sürdürüyor.

Cerablus'ta 2018'de kurduğu Cerablus Meslek Yüksekokulu ile 2019'da kurdukları Afrin'deki Eğitim Fakültesi, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi, El Bab'taki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiyle Suriyeli gençlere 19 lisans ve ön lisans programında eğitim veriyor.

Türk ve Suriyeli 63 akademisyenle yaklaşık 1300 öğrencinin geleceğini inşa eden GAÜN bölgeye yeni kampüs kurmak için çalışma yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, Suriyelilere her alanda olduğu gibi eğitim konusunda kapılarını açtıklarını söyledi.

Suriyeli gençlerin eğitim haklarını sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Özaydın, "Suriye'den kente gelen gençleri üniversitemize kabul ettik. Güvenli bölgelerde fakülte ve yüksekokullar açarak tersine göçü başlatmak istiyoruz." dedi.

Özaydın, güvenli bölgedeki 4 kentte okullarının bulunduğunu ve Suriyeli gençlerin ayağına eğitim haklarını götürdüklerini ifade etti.

"Suriye'yi inşa edecek mühendisleri yetiştirebiliriz"

Okullarındaki birçok bölümle gençlere eğitim verdiklerini anlatan Özaydın, şunları kaydetti:

"Güvenli bölgede kampüs kurma hayalim var. Oradaki topraklarda asla gözümüz yok, eğitimi oraya taşımak istiyoruz. Kendi medeniyet değerlerimiz üzerinden bir eğitim anlayışı oluşturmak gibi hayalimiz var. Orada inşa edeceğim eğitim kurumlarının finansını sağlayacak destekler buldum. Orada Suriye'yi yeniden inşa edecek mühendislik fakültesini kurmak istiyoruz. Bunu kampüse şeklinde kurmayı planlıyoruz. Çünkü kampüse öğrencilerin sosyalleşme, içinde spor yapabileceği, yemekhanesi, yatacağı yerler olacak. Sadece bina yapmak istemiyoruz. Mühendislik adına ne varsa inşaat, makina, gıda, bilgisayar, savunma sanayi mühendisliği açarak Suriyelilerin kendi çocuklarının geleceğin Suriye'sini inşa edecek bilgi ve birikimi aktarmak istiyoruz. Suriye'yi inşa edecek mühendisleri yetiştirebiliriz."

Özaydın, GAÜN'nün mühendislikte başarılı olduğunu aktararak, Suriye'nin inşasında önemli katkı sağlayacağını inandıklarını dile getirdi.

Suriye'deki eğitim için 17 öğretim üyesi ve 12 öğretim görevlisi alacaklarını bildiren Özaydın, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin farklı ilerinden oturan ve Suriye'deki eğitime katkı vermek isteyen öğretim üyeleri olursa, onları da davet ediyorum. Bunlar sadece Suriye'deki eğitim birimlerimizde görevli olacak. Suriyeli kardeşlerimize başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz. Ensar ve muhacir penceresinde bakıyoruz. Oradaki 14 STK ile sözleşme dahilinde okulların bakımını üstlendiriyoruz. Biz bu fakülteleri kuruyoruz ama oranın bakımını imarını, maddi anlamda giderlerini oradakilerine yaptırıyoruz. Ülkemizin kaynaklarını oradaki binaların yapımında kullanmamaya özen gösteriyoruz."