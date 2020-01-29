Gaziantep Üniversitesi ve hastanesi cazibe merkezi oluyor - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdi ve yürütüler projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gür, rektörülük binasında düzenlenen basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme değinerek, bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

GAÜN Hastanesindeki hizmetleri anlatan Gür, geçen ay itibarıyla nükleer tıp görüntüleme merkezinin Türkiye'nin en yoğun çalışan görüntüleme merkezi haline geldiğini, bu merkezde kanser yayılımına bağlı olarak ortaya çıkan kemik ağrılarının tedavisinde kullanılan Lu-177 EDTMP maddesiyle tedavinin yapıldığını aktardı.

Rektör Gür, "Bu yolla son 6 ayda 100 hasta tedavi edildi. Merkezimiz, Türkiye'nin bu alanda akıllı molekül uygulaması yapan tek merkezi durumunda. Bu tedavi dünyada sadece birkaç ülkede yapılmaktadır. Tedavisi pahalı olduğu için bölgemizdeki üniversitelerin uygulamadığı Tiroid kanserli hastaların tedavisini üniversitemizde yapıyoruz. Türkiye'de en gelişmiş son teknoloji PET-BT ve SPECT - BT cihazları alındı. Bu sayede 200 kiloya kadar obez hastalarının MR'ı hastanemizde çekilmeye başlandı." dedi.

"Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan moleküller GAÜN'de üretilecek"

Nükleer tıp alanında üniversitenin ciddi bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Gür, yaptıkları projeleri aktararak, şunları kaydetti:

"Sanayiye hizmet etmek, kenti ilaç sektöründe cazibe merkezi haline getirmek ve hastalarımızı kendi ürettiğimiz moleküllerle tedavi etmek adına tıp fakültesi tarafından 'nükleer hızlandırıcı' bir proje hazırlandı. Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan moleküller GAÜN'de üretilecek. 32 milyon liralık bu proje bakanlığa sunuldu ve desteklendi. Çok yoğun hasta tedavi ediyoruz. Ürettiğimiz ilaçlarla kendi hastamızı, bölgedekileri tedavi edeceğiz. Daha sonra üretilen radyoaktif moleküller Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya ihraç edilecek. Bu proje imza aşamasına geldi. Uluslararası iki firma ortaklık için teklif getirdiler. Ciddi bir şekilde cazibe oluştu. Proje hayata geçtiğinde ürettiğimiz akıllı moleküller ile hem kendi hastalarımızı tedavi edeceğiz hem de dünyanın birçok ülkesine satarak ülkemize çok yüksek döviz girdisi sağlayacağız."

Rektör Gür, hastanelerinin çocuk kemik iliği nakil ünitesinin de faaliyete geçirildiğini, çocuk kardiyoloji ünitesinin de birçok şehirde ve üniversitede yapılmayan invazif girişimleri yaptığını ifade etti.

"100 ün üzerinde kişiye böbrek nakli yapıldı"

Üniversite hastanesinin organ nakli konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiğini anlatan Gür, "Organ nakli konusunda büyük ilerleme katedildi. Son 9 ayda, 8'i sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalar olmak üzere 100 ün üzerinde kişiye böbrek nakli yapıldı. Kornea naklinde Türkiye'de ilk birkaç merkez arasına girdik. Karaciğer nakilleri devam ediyor" diye konuştu.

Rektör Gür, 250 yataklı çocuk hastanesi binasının inşaatıyla ilgili engellerin ortadan kalktığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü, muhtemelen önümüzdeki eylül ayında hizmete gireceğini belirtti.

Çocuk bölümleri taşınınca, ana binanın da fiziki olarak rahatlayacağını aktaran Gür, "Türkiye'nin en kapsamlı inme merkezi hastanemizde hizmet veriyor. Bu merkezimizde hem Gaziantep hem de bölge illerinden gelen binlerce hasta tedavi edilerek ölümden ya da sakat kalmaktan kurtarılmıştır." dedi.

- Yeni projelerin müjdesini verdi

Rektör Gür, adli toksikoloji laboratuvarı, diyabet hastaları için ayak bakım ünitesi (podoloji) merkezi kurulacağını, uluslararası öğrenciler için Arapça ve İngilizce dillerinde açık ve uzaktan eğitim verileceğini, sadece sanayiye hizmet edecek ikinci meslek yüksek okulu kurulacağının müjdesini de verdi.

Üniversite hastanesi içerisinde borcunu kendi içerisinde çevirebilen, en düşük maliyetle ürün alabilen üniversite olduklarını vurgulayan Gür, yılda 1 milyon 250 bin hasta baktıklarını, maliyeti azaltmak ve milli hamleye katkıda bulunmak için kan tüpü, idrar kabı gibi bazı materyalleri kendilerinin üreteceğini belirtti.

Suriye'de Gaziantep Üniversitesine bağlı 3 fakültenin bulunduğunu dile getiren Gür, bu öğrencilerin YÖS sınavıyla alındığını belirterek, 750 öğrencilerinin olduğunu kaydetti.

Üniversiteden atılan elemanlar üzerinden bazı spekülasyonların oluştuğuna işaret eden Gür, "Özellikle şehre ve üniversiteye ihanet edenler üzerinden farklı algılar yapılmak üzere yalan, yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bir kısmı üniversiteye sorulmuyor bile. Aynen terör mensuplarının aktardıkları şekilde yazılıyor. Maalesef bunlara hizmet eden birkaç kişi, bunları doğruymuş gibi yazıyor. Ben bunu şehre ihanet olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Gür, ayrıca üniversite içerisindeki kültür tarihi müzesinin kapatılmadığını, alan yetersizliğinden dolayı yeni bir alana taşındığını bildirdi. Gür, müzenin başka yere taşınmasıyla kütüphanenin daha geniş bir ortama kavuştuğunu sözlerine ekledi.