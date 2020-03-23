Gaziantep Üniversitesinde uzaktan eğitimin ilk dersini rektör verdi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim başladı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan öğretim programlarının açılış dersi, Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerine verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gür, tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programların uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Gür, 200'ün üzerinde sanal sınıf ve 50 bin öğrencinin erişebileceği bir alt yapı sağlandığını, görme ve işitme engelli öğrencileri de sisteme dahil etmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Uzaktan eğitiminin oluşturulabilmesi için çok emek verdiklerine dikkati çeken Gür, öğrencilere şöyle seslendi:

"Eğitim beklemez. Zaman geçip gidiyor. O yüzdendir ki, bir dönem bile öğrencilerimizin kaybı olmasın. O yüzden uzaktan eğitimle takviye yapalım dedik. Bunun kıymetini lütfen bilin. Burada hocalarınız bütün belge ve bilgileri powerpoint, word ve excel şeklinde ekli dosyalar halinde sizinle paylaşacaklar. Şu anda hoca sisteme yüklediği anda bütün belgeler sürekli orada kalacak. İstediğiniz zaman o belgelere ve bilgilere ulaşabilirsiniz."

Öğrencilere ailelerini de bilinçlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Gür, özellikle yaşlı kişilerin ve kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini, virüsün bulaşma oranının çok yüksek olduğunu vurguladı.