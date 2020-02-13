Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Endonezya Üniversitesi ve Endonezya'daki Institue Pertanien (IPB) ile Mısır'daki Ezher Üniversitesiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Endonezya Üniversitesi ve Endonezya'daki Institue Pertanien (IPB) ile Mısır'daki Ezher Üniversitesiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve paydaş üniversitelerin rektörleri, üniversiteler arası akademik iş birliğini güçlendirmek ve öğrenci ile akademisyen değişimine imkan sağlamak amacıyla anlaşma imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Gür, anlaşma imzalanan üniversitelerin kendi alanlarında önemli merkezler olduğunu belirterek, "Bu üniversitelerle yapılan anlaşmalarla, hem öğrenci hem akademisyen değişimleri sağlanacak. Ayrıca akademik çalışmalar da yapılacak. Dünyanın 106 ülkesinden 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, yapılan bu iş birliği anlaşmalarıyla uluslararasılaşma yolunda daha büyük gelişmeler katedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi, Ali Gür, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti
Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Üniversitesinden 3 yabancı üniversiteyle iş birliği anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]