Gaziantep Üniversitesinden Kovid-19 tedavi sürecine katkı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesinden Kovid-19 tedavi sürecine katkı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türk Kızılay iş birliğinde üniversite hastanesinde "Patojenlerden arındırılmış immün plazma tedavi üretim sistemi" kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türk Kızılay iş birliğinde üniversite hastanesinde "Patojenlerden arındırılmış immün plazma tedavi üretim sistemi" kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlaması üzerine daha önce İstanbul ve Ankara'da oluşturdukları üretim sistemini, Gaziantep'te vakaların artması nedeniyle hastanelerinde de kurduklarını söyledi.

Gaziantep'te vakaların arttığına dikkati çeken Gür, hastanede patojenlerden arındırılmış plazma ile tedaviye başlanacağını kaydetti.

B2 vitamini ile patojen inaktivasyonu yapan sistemin GAÜN'de kurulduğunu ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Patojenlerden, diğer zararlılardan arındırılmış, daha güvenli kanla tedavi yapıyoruz. Bu da Türkiye açısından önemli gelişme. İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü protokolü burada yaptık. Donör alma yetkisi sadece Kızılay'da. Ortak protokolle Kızılay kan aldığı zaman bize gönderiyor. Biz burada patojenlerden arındırdıktan sonra bu bölgede ihtiyaç olan hastanelerde plazma tedavisini yaptırmış olacağız. Yoğun bakımda sorunlu olan hastalara plazma tedavisi gerektiği takdirde patojenlerden arındırılmış olarak daha güvenli sistemle plazma tedavisi yapacağız."

Kovid-19 hastalığını yenen 35 yaşındaki Hasan Çokgezen'in ikinci kez plazma bağışçısı olduğunu belirten Gür, bu vesileyle, Kovid-19 geçirmiş uygun donörlerin verici olması çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da Gaziantep'te Kovid-19 risk oranının artmasının yanı sıra iyileşme oranın da arttığını kaydetti.

Gönüllü bağışçılara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yıldırım, "Buradaki projeler gönüllülerimizin vereceği bağışlara bağlı. Türkiye'de üç ayrı noktada plazma üretim merkez kuruldu. GAÜN ile birlikte pandemi döneminde güzel iş birlikleri yaptık, devam da edeceğiz. Gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Temizlik, mesafe ve maske kullanımını ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Gaziantep, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesinden Kovid-19 tedavi sürecine katkı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 17:11 Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
21:51
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne "askeri eğitim ve öğretim fonu" verecek
20:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:54:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Üniversitesinden Kovid-19 tedavi sürecine katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]