Son Dakika Haberleri: Gaziantep ürünlerine Bilecik'te yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Gaziantep ürünlerine Bilecik'te yoğun ilgi

Gaziantep ürünlerine Bilecik'te yoğun ilgi

8 saat önce

Gaziantep'in yöresel ürün ve yemeklerinin tanıtıldığı "Gaziantep Tanıtım Günleri" 60 esnafın yüzlerce ürünü sunmasıyla başladı.

Gaziantep ürünlerine Bilecik'te yoğun ilgi, System.String[]

Gaziantep'in yöresel ürün ve yemeklerinin tanıtıldığı "Gaziantep Tanıtım Günleri" 60 esnafın yüzlerce ürünü sunmasıyla başladı.

Baklava, gözleme, salça, kuru yemiş, lahmacun, gözleme, peynir, bakır, ekmek gibi çok sayıda ürün bulunan ve Kapalı Pazar alanında başlayan etkinlik, 5- 10 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Danışmanı Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlere muhteşem bir ilgi olduğunu vurgulayarak, "Baklavasından bakırına, işlemesinden peynirine, salçadan karadut şurubuna kadar 100'den fazla ürün hizmete sunuldu. 60 esnafımız burada. Toplam 400 kişilik bir ekip ile geldik." ifadesini kullandı.

Dolmalık biber, kabak, patlıcan, acur, salça gibi ürünleri satan Sercan Kızılaslan ise tüm ürünlerin organik olduğunu belirterek, "Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. İnanılmaz ilgi gördük." dedi.

Alanda sattığı 8 kilogramlık ekmekler ile dikkati çeken Kubat Zorlu da ürünün ekşi maya buğdaydan yapıldığını kaydederek, "Taş fırında pişiyor. 6 ay raf ömrü var. Antep'imize has bir lezzet." görüşünü aktardı.

Gaziantep, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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