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Gaziantep ürünlerine Kastamonu'da yoğun ilgi

6 saat önce

Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep ürünlerine Kastamonu'da yoğun ilgi, System.String[]

Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda 15 Kasım Cuma günü başlayan etkinlikte, baklava, salça, baharat, kuru yemiş, lahmacun gibi yemeklerin yanı sıra bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle devam eden tanıtım günlerinde, sirk gösterileri ile sıra geceleri de düzenleniyor.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Etkinliği ziyaret edenlere teşekkür eden Doğan, "Bence bu eğlenceleri kaçırmasınlar. Bütün Kastamonuyu buraya bekliyoruz. Şuana kadar 40 bin kişinin geldiğini tahmin ediyoruz. Hedefimiz 50 bindi. Bu sayıyı geçeceğimizi tahmin ediyorum." dedi.

Satışlardan memnun olduklarını anlatan Doğan, etkinlikte yer alan her bir baklavacının yaklaşık 700 kilogram baklava sattığını sözlerine ekledi.

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan Taha Berk Küçükahmetoğlu ise "Burada kebap ve çiğ köfte yedim. Daha önce Gaziantep'e gitmemiştim ama en yakında zamanda gideceğim. Etkinliği çok beğendim." diye konuştu.

Gastronomi şehrinden gelen yaklaşık 100 kişilik ekiple düzenlenen etkinlik, yarın sona erecek.

Kastamonu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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