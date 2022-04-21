Gaziantep uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

21.04.2022 15:37
Gaziantep uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'i Nurdağı ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'i Nurdağı ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda yakaladıkları Z.M. ile Y.E.Ö'nün üst aramasında 50 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.E.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Z.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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