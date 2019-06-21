GAZİANTEP Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü
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Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldüGaziantep'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü Gaziantep
'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.
Olay, 16 Haziran'da Oğuzeli
ilçesinde meydana geldi. Selma- Ejder Bulur çifti, çocukları ile piknik yapmak için Karpuzatan Mesire Alanı'na gitti. Bulur çifti yemek yaptığı sırada, belediye tarafından piknikçilerin kullanması için alana kurulan mangal, burada oyun oynayan çocukları Ahmet'in üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kent merkezindeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi gören Ahmet Ejder, bu sabaha karşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ahmet Bulur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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