Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü

1 saat önce

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldüGaziantep'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü
Gaziantep'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.
Olay, 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Selma- Ejder Bulur çifti, çocukları ile piknik yapmak için Karpuzatan Mesire Alanı'na gitti. Bulur çifti yemek yaptığı sırada, belediye tarafından piknikçilerin kullanması için alana kurulan mangal, burada oyun oynayan çocukları Ahmet'in üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kent merkezindeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi gören Ahmet Ejder, bu sabaha karşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ahmet Bulur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GAZİANTEP Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



The Sun Gazetesi, yasak aşk haberinde Meryem Uzerli'nin fotoğrafını kullandı Mezarlıkta 30 kaplumbağa ölüsü yan yana bulunmuştu! Nedeni belli oldu 2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]