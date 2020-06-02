GAZİANTEP Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yetiştirilen üzümlerin yaprak hasadı başladı. Toplanan yapraklar ise taze üzümün yaklaşık 10 katı fiyatına alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Sulumağara, Yeşilyurt Mahalleleri başta olmak üzere 50 bin dekarda üretimi yapılan üzümde asma yaprağı toplama mesaisi başladı. Taze üzümün kilosu 1 ila 1,5 liradan alıcı bulurken yaprak ise kilosu 10 liradan satılıyor. Toplanan yapraklar zeytinyağlı sarma olmak üzere Türk mutfağında yer edinmiş birçok yemekte kullanılıyor. Bölge halkı, asma yaprağını 5'er kiloluk bidonlara salamura olarak da yaparak hem yurt dışına hem de çevre illere satıyor.

'YAPRAK, ÜRETİCİNİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNDE'

Sofralık üzümün bölgenin en büyük geçim kaynaklarından birisi olduğunu söyleyen İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizde 50 bin dekarda yapılan sofralık üzümde mevsimsel yağışlardan kaynaklı olarak bağ yaprakları verimlidir. Kalitesi ile birlikte lezzetli asma yaprak hasadımız başladı. Fiyatı ise yeşil yaprak olarak kilosu 10 liraya satılıyor. Birçok üreticimiz ise salamura olarak hazırlayıp satışını yapıyor. Üreticimiz üzüm hasadı öncesi yaprağı geçim kaynağı haline getirmiş durumda. Taze üzümün kilosu 1 ile 1,5 lira arasında satılırken, yaprağının 10 liradan alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürmektedir? dedi.

'ÜZÜMÜN 10 KATI FİYATINA YAPRAĞINI SATIYORUZ'

Üzüm bağında yaprak hasadında çalışan Gülhan Taşkoparan ise, "Bölgemizde yetişen lezzetli asma yaprağını üzüme zarar vermeden taze kısmından topluyoruz. Yaklaşık 30 gün süren yaprak toplama hasadının ardından bir kısmını yeşil olarak satıyoruz, bir kısmını ise salamura olarak satıyoruz. 5 kiloluk salamura yaprağı 40 liradan satmaktayız. Yaş üzüm fiyatının on katına yaprağını satıyoruz. En büyük sıkıntımız ise bağlara izinsiz girip yaprak toplarken üzüm salkımına zarar verenler" şeklinde konuştu.