Son Dakika Haberleri: Gaziantep Vali Gül Öğrencilerle Birlikte Parkta Kitap Okudu

Gaziantep Vali Gül Öğrencilerle Birlikte Parkta Kitap Okudu

1 saat önce

Gaziantep Valis Davut Gül, 'Kütüphane Haftası' etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte parkta kitap okudu.

Gaziantep Valis Davut Gül, 'Kütüphane Haftası' etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte parkta kitap okudu. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kırkayak Parkı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Parkta yapılan etkinlikte protokol üyeleri öğrenciler ile beraber 1 saat boyunca kitap okudu. Farkındalık oluşturmak için parkta kitap okuduklarını ifade eden Vali Gül, Gaziantep'te Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor' kitap kampanyamız var. Bu olay özetle, öğretmenlerimizin evlere giderek ailelerle kitap okuması etkinliğidir. Bu etkinliğimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta da Kütüphaneler Haftası bizde bu hafta dolayısıyla farkındalık oluşturmak için bu etkinliği parkta gerçekleştiriyoruz. Yine bu etkinlik çerçevesinde Gaziantep'ti farklı yerlerinde kitap okunuyor. Bizim isteğimiz gündemimizin kitap olması, bir farkındalık olması, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve bizler için bir değişiklik olmasıdır. Ben bu etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

Kütüphane Haftası, Gaziantep, Güncel
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