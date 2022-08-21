Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor

21.08.2022 11:32
Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor

Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var. 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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