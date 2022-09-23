Gaziantep'te okul kantinleri daha sık denetlenecek - Son Dakika
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Gaziantep'te okul kantinleri daha sık denetlenecek

23.09.2022 09:28
Gaziantep'te okul kantinleri daha sık denetlenecek

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası iş birliğinde sağlıklı gıdaya ulaşım konulu "Kantin Denetim Protokolü" imzalandı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası iş birliğinde sağlıklı gıdaya ulaşım konulu "Kantin Denetim Protokolü" imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, öğrencilerin alışveriş yaptığı okul kantinlerinin sık denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Tek amaçların öğrencilerin sağlığı olduğunu ifade eden Gül, "Öğrencilerimizin kantinlerde sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşması lazım. 2 sene önce talimat yayınladık. Kantinlerde fiyat politikamız zincir marketlerin en fazla 20 fazlası olabilir. Bunun nedeni ihaleye giren birinin ürünleri en fazla kaça satacağını bilmesini sağlamaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenilir ve hijyen gıdanın öneminden bahsetti.

Öğrencilerin kontrolsüz tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlığı gıda güvenliğinden geçiyor. 600 bin öğrencinin olduğu, hakikaten öğrenci dostu bir yerel yönetim anlayışıyla yapacak çok iş olduğunu düşünüyoruz. Kantinimizin, kantincilerimizin iyi eğitilmesi lazım. Hem fiziki şartların hem içeriğin hem ürünlerin çok iyi seçilerek çocuklarımıza, oraya konması lazım. Ailelerin iyi bilinçlenmesi lazım. Okul aile birlikleri çok önemli. Onlarla da bu çıkan sonucu paylaşmamız lazım. Çocuklarımızın verimliliği başarısı ve sağlıklı düşünmeleri de sağlıklı gıdadan geçiyor."

Konuşmanın ardından Gül ve Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şıho Kelleci, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan söz konusu protokolü imzaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te okul kantinleri daha sık denetlenecek - Son Dakika

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