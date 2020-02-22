Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Açıklamada, "?ehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " Suriye 'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Gaziantep Valiliği , İdlib 'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı