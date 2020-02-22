Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu, System.String[]

Gaziantep Valiliği, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "?ehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Aileye şehadet haberi ulaştı

Rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Demir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Demir ailesinin Şehitkamil ilçesindeki evine giderek, anne Nisa Karataş'a acı haberi verdi.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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