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Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu
6 saat önce
Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı
Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:26
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