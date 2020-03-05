Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu - Son Dakika Dünya

Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı

Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu, System.String[]

Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.


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Gaziantep Valiliği, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:26 
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