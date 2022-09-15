Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor

15.09.2022 11:05

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında yapımı tamamlanan 70 okuldaki 2 bin 186 derslik kapılarını öğrencilere açtı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında yapımı tamamlanan 70 okuldaki 2 bin 186 derslik kapılarını öğrencilere açtı.

Gaziantep Valiliği, kentin kurtuluşunun 100. yılı olan 2021'de 100 yeni okulun inşası için proje başlattı.

"100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında protokolü imzalanan okulların inşaatına başlandı.

Yapımı tamamlanan 70 okul, 2022-2023 eğitim öğretim dönemine yetiştirildi ve kapılarını öğrencilere açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, kentte yeni eğitim öğretim döneminde bin 350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Gaziantep'in eğitim açısından tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını belirten Tepe, "Eğitim şehri Gaziantep" sloganıyla ciddi bir seferberliğin başladığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çanta, Şehitkamil Belediyesi tarafından ise boyama setinin hediye edildiğini hatırlatan Tepe, öğrencilerin bu yıl daha mutlu eğitime başladığını anlattı.

2 bin 186 derslikte eğitim başladı

"100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasıyla yapımı tamamlanan 70 okulda eğitimin başladığını söyleyen Tepe, şöyle devam etti:

"Gaziantep hem doğal nüfus artışı hem sanayi kenti olması sebebiyle sürekli göç alıyor. Bu da haliyle nüfusu ve öğrenci sayısını arttırıyor. Bu projenin kaynağı buradan çıkıyor aslında. Kentin hayırseverleri bu projeyi çok güzel karşıladı. Bu proje şehirde güzel bir karşılık buldu. Herkes bu projenin hayata geçmesi için harekete geçti, adeta seferber oldu. Şu an inşaatı tamamlanan 70 okulumuz var. Çocuklarımız bu okullarda eğitim görmeye başladı. Geriye kalan 30 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Onların da en kısa zamanda inşallah inşaatı bitecek ve eğitim hayatına başlayacak. Açılan okullarımızda toplamda 2 bin 186 tane dersliğimiz var. Çocuklarımız bu derslikte öğretmenleriyle buluştu."

Tepe, kentte eğitimle ilgili sürekli yeni projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep'te eğitime çok yoğun ilgi var. Gaziantep halkı söz konusu eğitim olduğu zaman elinden tutuyor, madden ve manen eğitime katkıda bulunuyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Eğitimle ilgili bir motivasyon oluşmuş durumda. Gaziantep'te eğitim alanında ciddi iyileşmeler var. Buna katkı veren başta büyüklerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

YORUMLAR
500
Demet Akalın kırtasiyelerde satılan kitapların fiyatlarına isyan etti: Almanya'yı örnek alın Demet Akalın kırtasiyelerde satılan kitapların fiyatlarına isyan etti: Almanya'yı örnek alın Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:26 Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira'dan Muslera itirafı "Etkisi büyük"
14:02 "Başakşehir Belediyesi 168 milyon liraya araç kiraladı" iddiası
13:57 İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, "Barça yenerse soyunacağım" demişti! Skor taraftarı üzdü
13:29 Sosyal konut projesinde taksitler memur maaşlarına göre mi yapılacak, idarenin belirlediği tespit oranına göre mi yapılacak?
13:09 İskoçya'ya meteor düştü! Parlaklığı heyecan uyandırdı
13:02 Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli yayınlandı! Terim, belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
12:49 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını almak için evinde Kızılyıldız'ı ağırlıyor! İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...
12:50 Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 71'e çıktı
12:44 Ümit Özdağ'ın "Telefonda küfürleştik" iddialarına Bakan Soylu'dan cevap: Amerikanın aparatıdır, operasyon çocuğudur
12:36 Ankara'da bir AVM'de kadın ve çocukların etek altı görüntülerini çeken sapığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 14:38:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement