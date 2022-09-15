Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında yapımı tamamlanan 70 okuldaki 2 bin 186 derslik kapılarını öğrencilere açtı.

Gaziantep Valiliği, kentin kurtuluşunun 100. yılı olan 2021'de 100 yeni okulun inşası için proje başlattı.

"100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında protokolü imzalanan okulların inşaatına başlandı.

Yapımı tamamlanan 70 okul, 2022-2023 eğitim öğretim dönemine yetiştirildi ve kapılarını öğrencilere açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, kentte yeni eğitim öğretim döneminde bin 350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Gaziantep'in eğitim açısından tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını belirten Tepe, "Eğitim şehri Gaziantep" sloganıyla ciddi bir seferberliğin başladığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çanta, Şehitkamil Belediyesi tarafından ise boyama setinin hediye edildiğini hatırlatan Tepe, öğrencilerin bu yıl daha mutlu eğitime başladığını anlattı.

2 bin 186 derslikte eğitim başladı

"100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasıyla yapımı tamamlanan 70 okulda eğitimin başladığını söyleyen Tepe, şöyle devam etti:

"Gaziantep hem doğal nüfus artışı hem sanayi kenti olması sebebiyle sürekli göç alıyor. Bu da haliyle nüfusu ve öğrenci sayısını arttırıyor. Bu projenin kaynağı buradan çıkıyor aslında. Kentin hayırseverleri bu projeyi çok güzel karşıladı. Bu proje şehirde güzel bir karşılık buldu. Herkes bu projenin hayata geçmesi için harekete geçti, adeta seferber oldu. Şu an inşaatı tamamlanan 70 okulumuz var. Çocuklarımız bu okullarda eğitim görmeye başladı. Geriye kalan 30 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Onların da en kısa zamanda inşallah inşaatı bitecek ve eğitim hayatına başlayacak. Açılan okullarımızda toplamda 2 bin 186 tane dersliğimiz var. Çocuklarımız bu derslikte öğretmenleriyle buluştu."

Tepe, kentte eğitimle ilgili sürekli yeni projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep'te eğitime çok yoğun ilgi var. Gaziantep halkı söz konusu eğitim olduğu zaman elinden tutuyor, madden ve manen eğitime katkıda bulunuyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Eğitimle ilgili bir motivasyon oluşmuş durumda. Gaziantep'te eğitim alanında ciddi iyileşmeler var. Buna katkı veren başta büyüklerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."