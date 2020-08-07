Gaziantep Valiliği'nden demir yoluna enerji verileceği uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, yapımı tamamlanan Gaziantep Gar - Taşlıca istasyonları arası demir yolu hattına enerji verileceğini duyurarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Gaziantep Gar - Taşlıca istasyonları arası demir yolu katener hattına 24 Ağustos 2020'de itibaren 27 bin 500 Volt enerji verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olup sayın halkımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.