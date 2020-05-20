Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni kararlar - Son Dakika

Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni kararlar

Gaziantep Valiliğinde yapılan pandemi toplantısında yeni kararlar alındı.

Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni kararlar, System.String[]

Gaziantep Valiliğinde yapılan pandemi toplantısında yeni kararlar alındı.


Vaka sayısındaki artış nedeniyle Gaziantep valisi Davut Gül başkanlığında pandemi toplantısı düzenlendi. Toplantıda vaka artşının önüne geçmek için yeni kararlar alındı.


Yeni alınan kararlar ise şu şekilde, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların maske takmasının sağlanması, Müftülüğün iftar, mevlit gibi salgının yayılmasına ortam hazırlayarak toplum sağlığını tehlikeye sokacak etkinlikler kapsamında alınacak tedbirler konusunda uyarılması. Cenaze olan mahallelerde denetimlerin arttırılarak takibin yapılması, cenaze ve taziye evlerinde toplu bulunmaların önüne geçilmesi, Mevlithanların takibe alınması. Mevlithanlık yapabilmek için kişilerin İl Müftülüğünce eğitime tabii tutulması ve sertifikalandırılarak mevlithanlık müessesinin kayıt altına alınması, yapılacak mevlitler için önceden İl Müftülüğünün bilgilendirilerek önlem alınması, Arefe ve bayram günü (toprak günü) mezarlık ziyaretlerinin yapılmasının önlenmesi, konu hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, bayram nedeniyle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle önleyici tedbirler alınması ve söz konusu işletmeler için siperlik temin edilmesi. Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında randevu sistemi ile çalışma esasına uyulması noktasında denetim merci olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yazılımın bir an önce faaliyete geçirilmesi, Bayram alışverişi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınması, Alışveriş Merkezleri ve marketlerde, kişilerin içeri girerken otomatik sayaçla sayılarak girişin dış kısmı ile içeride muhtelif yerlere yerleştirilecek skorboardlarda ziyaretçi ve çalışan sayısının rakam olarak gösterilmesi ve uygulamanın bütün iş yerleri için geçerli olması, Alışveriş Merkezlerinin girişinde takip sisteminin etkin rol oynayarak özellikle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı çocukların tespit edilmesi, mahallelerde konuyla ilgili bilgilendirmenin yapılarak kurallara riayet edilmesinin sağlanması, Özellikle taşra mahallelerde vatandaşlar yönelik anons geçilerek uyarılarda bulunulması, Bağ evleri, özellikle site şeklindeki bağ evlerinin denetlenmesi, Muhtarlar tarafından mahallelerde 8-10 kişiden oluşan Fahri Sağlık Elçileri Ekibi oluşturularak bilgi akışı ve geri dönüşlerin iletişim kanalıyla toplanması, yapılacak bir yazılımla hangi yerlerin denetleneceği veya taranacağı noktasında planlamanın olacağı bir modelin oluşturulması, Belli sayıda işçi çalıştıran fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği uzmanı çalıştırmak, bu uzmanların Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından pandemi için neler yapıldığı, eylem planlarının ne olduğu, salgının bulaş riskini azaltmak için ne gibi tedbirler alındığı hususunda yol gösterici mahiyette eğitimsel denetimlerin yapılmasının sağlanarak iş güvenliği uzmanlarının veya OSGB hizmet vericilerinin fabrikalardaki bulaş riskini azaltmak için devreye sokulması, Kızılay gibi kan bağışı alınan yerlerde bağışçının yani donörün bulaşıcı hastalıklar riski yönünden taranırken Korona Virüsü yönünden de taranması. Kan bağışı yapılan sedyeler arası mesafenin kurallara uygun gerekirse aralarında paravan olacak şekilde düzenlenmesi, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle ev hanımlarının yuvalama ve kurabiye yapmak için bir araya gelmelerinin önüne geçilmesi noktasında sosyal medya ve basın kullanılarak uyarılarda bulunulması, toplu yapımın yasaklanması, Yaz aylarının gelmesi ile birlikte dondurmaya olan rağbetin artması sebebiyle açıkta külah dondurma satışının yapıldığı işletme-seyyar satıcıların Tarım İl Müdürlüğü tarafından denetimlerinin yapılarak takip edilmesi" şeklinde karar alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni kararlar - Son Dakika

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