Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan sebze meyveyi satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, pazarcı esnafının elinde kalan 100 ton meyve ve sebzeyi satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, semtlerde haftada bir kurulan pazarlarda esnafın elinde 100 ton meyve ve sebzenin kaldığı tespit edildi.

Valilikçe satın alınan 100 ton meyve ve sebze, Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, söz konusu çalışmayı 15 Mayıs'ta kent genelinde kurulan pazarlarda yaptıklarını söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla söz konusu çalışmanın yapıldığını belirten Kalaylı, emeği geçenlere teşekkür etti.