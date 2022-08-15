Provokatif paylaşımlar yapan yabancı uyruklu avukat Karkamış'tan sınır dışı edildi

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı. Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için 'kuduz köpek' benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

"KARKAMIŞ KARA HUDUT KAPISI'NDAN ÇIKIŞI SAĞLANMIŞTIR"

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.