Provokatif paylaşımlar yapan yabancı uyruklu avukat Karkamış'tan sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Provokatif paylaşımlar yapan yabancı uyruklu avukat Karkamış'tan sınır dışı edildi

15.08.2022 17:14

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk vatandaşları hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan S.A. isimli yabancı uyruklu avukat, Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı. Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için 'kuduz köpek' benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

"KARKAMIŞ KARA HUDUT KAPISI'NDAN ÇIKIŞI SAĞLANMIŞTIR"

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' diyen avukat sınır dışı edildi
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Provokatif paylaşımlar yapan yabancı uyruklu avukat Karkamış'tan sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Provokatif paylaşımlar yapan yabancı uyruklu avukat Karkamış'tan sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement