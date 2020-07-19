Gaziantep Valiliği: "Tacizcinin kimliği tespit edildi, adli süreç başlatıldı" - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada, yaşlı bir adamın küçük bir kızı taciz ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaparak, tacizcinin kimliğinin tespit edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.



Gaziantep Valiliği, sosyal medyada, yaşlı bir adamın küçük bir kızı taciz ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın Gaziantep'te yaşandığının tespit edildiğini belirten Valilik, tacizcinin kimlik tespitinin de yapılarak adli sürecin başlatıldığını duyurdu.



Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nin açıklamasında, "18 Temmuz 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP