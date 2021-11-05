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Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler sürüyor - Son Dakika

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler sürüyor

05.11.2021 15:47
Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan

Bugün sabah saatlerinde valilik fuaye salonunda gerçekleştirilen protokol ile Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesine 32 derslikli okul inşası için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Modeli projesi kapsamında devam eden kampanyaya bir destek de Teymur ailesinden geldi.

Protokole Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu ile Hayırsever Teymur Ailesi katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına destek veren ailelere yönelik Darphanede hazırlanan 100. Yıla özel madalyaların Aralık ayında teslim töreninin yapılacağını hatırlattı.

Vali Gül, yapılan bu 32 derslikli okul protokolü ile Gaziantep'in bu bölge daha da rahatlıyacağını söyledi. Vali Gül, desteklerinden dolayı Teymur ailesine teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu ise, "Valiliğimizin başlatmış olduğu 100.Yılda 100 Hayırsever kampanyasına destek veren Teymur ailesine teşekkür ediyoruz, şehrimize hayırlı olsun." dedi

Hayırsever Teymur Aile üyeleri ise; "Böyle bir proje başlattığınız için Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Bizlerde inşallah sadece bununla kalmayacağız devamını da getireceğiz ve yaygınlaştıracağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi

Konuşmaların sonrasında protokolün imzaları atıldı. Hayırsever aileye teşekkür belgeleri verildi.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 100.Yılda 100 Hayırsever kampanyasına destekler sürüyor

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan '100.Yılda 100 Hayırsever' kampanyasına destekler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler sürüyor - Son Dakika
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