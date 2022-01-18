Gaziantep Valiliği toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarını belirledi - Son Dakika

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri için alanlar, yapılan düzenleme ile yeniden belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni alınan kararla toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri ile ilgili düzenleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 26. maddeleri ile bu kanunun uygulanmasına dair yönetmenliğin 3. maddesi gereğince, ilimizde açık yer, toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park alanı; gösteri ve yürüyüş güzergahları ise 14 Şehit Anıtından başlayarak Kadı Osman Sokağı ile 1402 No'lu Caddeyi takiben Tur Otobüsleri Park Alanı bitiş ve Kıbrıs Caddesi ile Kamil Ocak Caddesi'nin kesiştiği yerden başlayarak Kamil Ocak Caddesi'ni takiben Arkeoloji Müzesi önünde son bulacak şekilde belirlenmiştir." denildi.