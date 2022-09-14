Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı

14.09.2022 15:26
Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yeni yapılan okulların akıllı tahta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen projenin tanıtım toplantısı Şehitkamil Çakmaktepe Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, gerçekleştirilen projenin önemine işaret etti.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Gül, "Yaklaşık 22 milyon lira maliyeti var. Burada şunu yapacağız. Her okulda mutlaka bir akıllı sınıf olacak. Dolayısıyla da aynı kütüphane gibi, atölye gibi ihtiyaç olan dersler bu tahtalarda işlenecek ve Milli Eğitim Bakanlığımız akıllı tahtaları genele yayana kadar bu süreçte öğrencilerimiz bu tahtalardan faydalanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte eğitim alanında birçok proje yürütüldüğünü aktardı.

Öğrencilerin talepleri doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Şahin, "Bu akıllı tahtalar her okula gittiğimizde öğrencilerin bizden talebiydi. Biz de Valimizin koordinasyonuyla Valilik üzerinden eksikleri tamamlayalım diye düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve protokol üyeleri sınıfları gezdi.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Derya Bakbak, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Anadolu Lisesi, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı - Son Dakika

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