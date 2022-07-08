Gaziantep Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi

08.07.2022 15:05
Gaziantep Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Gaziantep Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Gül, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Yolculuk yapacakların trafik kurallarına uymasını isteyen Gül, bayramların kırgınlıkların ortadan kalkmasına vesile olan önemli bir gün olduğu söyledi.

Bayramın aile bağları açısından da önemli bir gün olduğunu ifade eden Gül, "Kardeşlik kültürünün tekrardan ortaya çıkması çok önemli. Allah hem şehir, hem ülke hem de tüm İslam coğrafyası olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimiz daim etsin." dedi.

Programa, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ile kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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