Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" miktarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" miktarıyla ilgili açıklama Açıklaması

22.04.2022 18:21
Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" miktarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Gaziantep Valiliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik "bakkal alışveriş çeki" miktarının 100 değil 500 lira olduğu, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 15 milyon lira civarında bütçe ile 40 bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik "bakkal alışveriş çeki" miktarının 100 değil 500 lira olduğu, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 15 milyon lira civarında bütçe ile 40 bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, her ailenin ihtiyaç durumuna göre 100 liralık alışveriş çeklerinden birden fazla dağıtılacağının duyurulmasına rağmen bazı basın organlarında 100 lira tutarında dağıtılan çeklerin bir ailenin ihtiyaçlarını gidermeyeceği yönünde haberlerin yer alması üzerine tekrar açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak alışveriş çeklerinin her bir ailenin çocuk sayısına ve ihtiyaca göre 5 adete kadar verilebileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Bu çerçevede her bir aileye verilebilecek destek miktarı 100 TL değil, 500 TL olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında Valiliğimiz tarafından yapılan planlama ile yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir bütçe ile 40 bin aileye ulaşmak ve hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları aktarmak hedeflenmektedir. Alışveriş çekleri ile verilen mali destek kamu kaynağı değildir. Hayırseverlerin Valiliğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bağış meblağlarından oluşmaktadır."

YORUMLAR
500
300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı 300 bin liralık demir çit çalan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı Bu proje ile hem ihtiyaç sahiplerinin hem de mahalle bakkalının yüzü gülecek Bu proje ile hem ihtiyaç sahiplerinin hem de mahalle bakkalının yüzü gülecek

Türk Lirası, Gaziantep, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinden 'bakkal alışveriş çeki' miktarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Valiliğinden "bakkal alışveriş çeki" miktarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement