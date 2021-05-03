Gaziantep Valiliğinden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, kentteki bir camide yaşanan olay sırasında emniyet mensuplarının ibadethaneye ayakkabıyla girmediğini belirterek, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeniyle soruşturma yapılan ve kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişilerin 2 Mayıs günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç camide 76 kişiyle ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplandığını ve bu kişilerin cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan ettikleri" aktarıldı.

Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir." ifadelerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır." bilgisine yer verildi.

"Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır. Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır. Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir. Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir. Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."