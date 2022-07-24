Gaziantep Valiliğinden FETÖ firarisinin iddialarına ilişkin açıklama: "Yalan, gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika
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Gaziantep Valiliğinden FETÖ firarisinin iddialarına ilişkin açıklama: "Yalan, gerçeği yansıtmıyor"

24.07.2022 21:07
Gaziantep Valiliğinden FETÖ firarisinin iddialarına ilişkin açıklama: "Yalan, gerçeği yansıtmıyor"

Gaziantep Valiliği, yurtdışındaki bir FETÖ terör örgütü firarisinin 'Vali Davut Gül'ün konvoyunun önü kesilerek korumaların rehin alındığı' şeklinde iddialarını yalanlayarak, Vali Gül'ün olayın yaşandığı iddia edilen günde katıldığı programın fotoğraflarını paylaştı.

Gaziantep Valiliği, yurtdışındaki bir FETÖ terör örgütü firarisinin 'Vali Davut Gül'ün konvoyunun önü kesilerek korumaların rehin alındığı' şeklinde iddialarını yalanlayarak, Vali Gül'ün olayın yaşandığı iddia edilen günde katıldığı programın fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, "Söz konusu iftiraların amacı, bütün FETÖ mensuplarının yaptığı gibi devleti ve kamu görevlilerini itibarsızlaştırma olduğu kadar Organize Suç Örgütü'nü kahramanlaştırarak, halkı korku ve paniğe sevk etmek ve suç örgütüne menfaat sağlamaktır" denildi.

Gaziantep Valiliği yurtdışına kaçan bir FETÖ terör örgütü firarisinin sosyal medyada ortaya attığı "Gaziantep'te bir organize suç örgütünün yol keserek Gaziantep Valisi ve korumalarını rehin aldığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada FETÖ firarisini yalanlayan valilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Vali Davut Gül'ün olayın yaşandığı iddia edilen günde katıldığı programın fotoğrafları paylaşıldı.

Olayın yaşandığı saatte Vali Gül fuar açılışında

FETÖ firarisinin "Vali karşılama yapması gerekmeyen kişileri havalimanında karşıladı, karşılama sonrasında gidilen yolda önü kesildi" şeklinde ifadeleri dile getirmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Bahse konu yol kesme olayı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 15.30 saatlerinde gerçekleşmiş olup, olayın mağdurları tarafından şikayette bulunulması üzerine güvenlik kuvvetleri olayı kısa sürede aydınlatarak şüphelileri yakalamıştır. Olay esnasında konvoyda bulunan en öndeki araç ve şoförü kaçırılmış, diğer kişilerle temas olmamıştır. Mağdur kişi de yağma vb. suç işleyenlerden davacı olmuştur. Olayın vuku bulduğu süreçte saat 14.00 ile 15.45 saatleri arasında 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı Açılışı, Valimizin katılımıyla gerçekleştirildiğinden, Valimiz o saatlerde Ortadoğu Fuar Merkezinde bulunmaktadır. Akabinde Valimiz, 16.00'da Valilikte Asayiş Toplantısı'na katılmış ve sonrasında saat 17.00 ile 17.45 saatleri arasında Valilik Toplantı Salonu'nda toplam 17 kişinin iştiraki ile Hastanelerin Yemek Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı'na katılmıştır. Yemek Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından saat 19.30'da taziye programına katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan bütün programlar ve toplantılar birçok insanın şahitliğinde gerçekleşmiş ve Valiliğimiz sosyal medya hesabından paylaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"İddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor"

Vali Gül'ün havalimanında kimseyi karşılamadığı vurgulanan açıklamada, "Valimizin de içinde bulunduğu konvoyun önü kesilerek koruma görevlileri esir alınmamıştır. Sosyal medya platformunda bu yönde dile getirilen bütün iddialar yalandır, gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iftiraların amacı, bütün FETÖ mensuplarının yaptığı gibi devleti ve kamu görevlilerini itibarsızlaştırma olduğu kadar Organize Suç Örgütü'nü kahramanlaştırarak, halkı korku ve paniğe sevk etmek ve suç örgütüne menfaat sağlamaktır" denildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Valiliğinden FETÖ firarisinin iddialarına ilişkin açıklama: 'Yalan, gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valiliğinden FETÖ firarisinin iddialarına ilişkin açıklama: "Yalan, gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika
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