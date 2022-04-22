Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı - Son Dakika
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Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı

22.04.2022 10:29
Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı

Gaziantep Valiliği, Gaziray inşaatı nedeniyle elektrik verilecek olan tren hatlarına yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Gaziantep Valiliği, Gaziray inşaatı nedeniyle elektrik verilecek olan tren hatlarına yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Başpınar - Oduncular Gaziray Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Kurulumu Yapım İşi kapsamında, Başpınar - Taşlıca arası demiryolu katener hattına 9 Mayıs tarihinden itibaren 25 bin volt enerji verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadeleri yer aldı.

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Gaziantep Valiliği, Başpınar, Enerji, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı - Son Dakika
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