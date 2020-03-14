Gaziantep Valiliğinden "koronavirüs bahanesiyle hırsızlık" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinden 'koronavirüs bahanesiyle hırsızlık' uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Valiliğinden "koronavirüs bahanesiyle hırsızlık" uyarısı

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) taraması yapmak bahanesiyle evlere giren şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep Valiliğinden

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) taraması yapmak bahanesiyle evlere giren şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda Kovid-19 salgınını bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir."

Gaziantep Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
02:23 DHA YURT BÜLTENİ - 16
02:12 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
02:12 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
02:10 Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
02:09 Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Valiliğinden "koronavirüs bahanesiyle hırsızlık" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]