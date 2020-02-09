Gaziantep Valiliğinden okul inşaatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinden okul inşaatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Gaziantep Valiliğinden okul inşaatlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, kentte bazı okul inşaatlarının parasızlık nedeniyle durdurulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden okul inşaatlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Gaziantep Valiliği, kentte bazı okul inşaatlarının parasızlık nedeniyle durdurulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte fesih yada tasfiye edilen okullar dışında inşaatı devam etmeyen okul ve alacağı ödenmeyen müteahhit bulunmadığı aktarıldı.

Konuyla ilgili medyada çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:

"Mevsim şartları itibariyle ilimizde bulunan okul inşaatları yavaş ilerlemektedir. Ancak havaların ısınmasına müteakip inşaatlarımızın yapımına tüm hızıyla devam edilecektir. Son 2 yılda tamamlanan ve devam eden 4 bin dersliğimiz bulunmaktadır. Bu okul inşaatları başlamadan önce ilimizde yaklaşık 16 bin derslik olduğu düşünüldüğünde toplam derslik sayımızın dörtte biri kadar dersliğimiz son iki yılda tamamlanmış ve tamamlanmaya da devam edilmektedir. Önümüzdeki üç yıllık periyot içerisinde tam bir Gaziantep modeli uygulanarak el birliği ile 4 bin derslik daha inşa edilecek olup, tamamlandığında ilimizin hızlı nüfus artışına rağmen derslik eksiği kalmayacaktır."

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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