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Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

23.12.2021 09:16

Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.'nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.'nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişi gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Olay, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken Gaziantep Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştır"

Bir sitede oturan 5 şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpeğin site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir" denildi.

Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep Valiliği, Şahinbey, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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