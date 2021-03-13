Gaziantep Valiliğinden "usulsüz ihale" iddiasına yalanlama - Son Dakika

Gaziantep Valiliğinden "usulsüz ihale" iddiasına yalanlama

13.03.2021 19:59
Gaziantep Valiliğinden

Gaziantep Valiliği, bir siyasi partinin eski il gençlik kolları başkanının ortaklarından olduğu şirkete usulsüz şekilde ihale verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, bir siyasi partinin eski il gençlik kolları başkanının ortaklarından olduğu şirkete usulsüz şekilde ihale verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın mecralarında "yalan ve iftiraya" yönelik haberler yer aldığı belirtildi.

"Gaziantep Şehitkamil ilçesi 260 Yataklı Öğretmenevi Yapım İşi" ihalesinin, usulsüz şekilde bir siyasi partinin eski il gençlik kolları başkanına verildiği iddialarının yer aldığı haberlerin asılsız olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberlerde sözü geçen 'Gaziantep Şehitkamil ilçesi 260 Yataklı Öğretmenevi Yapım İşi' 1 Haziran 2020'de ihale edildi. İhale 'açık ihale' yöntemiyle yapılmış olup, ihale dokümanlarına 81 firma Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ulaşmış ve bu firmaların 50 tanesi teklif vermiştir. Dolayısıyla şartları oluşturan her firma 'açık ihale' yöntemiyle ihaleye katılabildiği için kişi ya da firmaların seçilmesi mümkün değildir. İhalenin yaklaşık maliyeti 72 milyon 223 bin 639 liradır. İhale kapsamında katılan firmaların teklifleri ile işin maliyeti göz önüne alınarak EKAP sistemi üzerinden tespit edilen ihale en düşük eşik değeri ise 53 milyon 499 bin 459 lira olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, dosyası eksiksiz olup mevzuat hükümlerine aykırılık taşımayan ve en uygun teklifi veren firmanın ihaleyi aldığı bildirilerek, "Valiliğimiz tarafından ihalenin kasıtlı olarak bahsi geçen firma ortaklığına verildiği şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, yalandan ve iftiradan ibarettir. İlgili ortaklık firmalarının kendi iç yönetimiyle ilgili hisse değişikliğine dayalı geliştirdiği sürecin Valiliğimizi ilgilendirmediği ve ihale sürecinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı da aşikardır." denildi.

Gaziantep Valiliği, Öğretmenevi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliğinden 'usulsüz ihale' iddiasına yalanlama - Son Dakika


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