Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı - Son Dakika
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Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı

22.08.2022 11:15
Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren görüntü paylaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren görüntü paylaştı.

Vali Gül, sosyal medyadaki paylaşımında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümündeki kazaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini, emniyet dubalarının yan tarafta açık şekilde göründüğünü aktaran Gül, "Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Tragger, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı - Son Dakika
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