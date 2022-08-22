Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini, emniyet dubalarının yan tarafta açık şekilde göründüğünü aktaran Gül, "Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Tragger, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Davut Gül, Gaziantep'teki kazada otobüsün devrilmesinden önceki durumu gösteren görüntü paylaştı - Son Dakika

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