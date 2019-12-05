Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici, makamında ziyaret ettiği Vali Gül'e muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Gül, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın, Diyarbakır annelerini konu alan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafa, spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Oy verirken gerçekten zorlandım. Tabi Gaziantep'ten bir fotoğrafın olması bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Ben Anadolu Ajansının tüm muhabirlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

Diyarbakır, Günebakan, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor
Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]