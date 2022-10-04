Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu. Vali Gül, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan??????? ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilçeye yeni atanan Kaymakam Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Gül ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti. Ardından yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gül, okullarda ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

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