Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu

04.10.2022 13:38
Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Araban ilçesini ziyaret ederek, temaslarda bulundu.

Vali Gül, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan??????? ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilçeye yeni atanan Kaymakam Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Gül ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ardından yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gül, okullarda ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Hasan Doğru, Davut Gül, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Gül, Araban ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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