Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunuldu" - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunuldu"

26.05.2022 18:23
Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunuldu"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek ilgili şahsın çok sayıda adli kaydı olduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek ilgili şahsın çok sayıda adli kaydı olduğunu söyledi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana binası önündeki saldırı girişimiyle ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda bomba süsü verildiğini söyleyen Vali Gül, olayla ilgili olarak çok yönlü olarak araştırma başlatıldığını belirterek şahsın çok sayıda adli suç kaydının bulunduğu söyledi.

"Bomba süsü verilmiş"

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Valisi Gül: 'Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... Gaziantep Valisi Gül: 'Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... Gaziantep Valisi Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi. Gaziantep Valisi Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Saldırı, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Valisi Davut Gül: 'Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunuldu' - Son Dakika


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