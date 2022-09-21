Öğrencilerin akıllı tahta isteğine kayıtsız kalmadılar

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin akıllı tahta isteğine kayıtsız kalmadı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nizip ilçesini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret kapsamında Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerin akıllı tahta talebinde bulunmaları üzerine Vali Gül, "Bizler sizler için varız sizin en iyi şartlarda eğitim almanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İstemiş olduğunuz akıllı tahtaların ikisini valiliğimiz diğerlerini de Büyükşehir ve Nizip Belediyemiz karşılayacaktır. Şimdiden hayırlı olsun, başarı sizden destek bizden." dedi.

Öğrencilerde memnuniyetlerini dile getirerek Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.