Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi

26.05.2022 18:44

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek "kendisini patlatacağını" söyleyen kişi, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay hakkında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğunu açıklayarak "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS POLİSLER TARAFINDAN VURULDU

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Haydar Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin çok sayıda adli kaydının bulunduğunu bildirdi. Gül yaptığı açıklamada "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Gaziantep'teki saldırı girişimine ilişkin Vali Gül'den ilk açıklama: Şüpheli bomba süsü vermiş, çok sayıda suç kaydı var
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Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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