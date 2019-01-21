Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Davut Gül'den Gagiad'a Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Gagiad'a Ziyaret

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül iade-i ziyaret kapsamında Gaziantep Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek merkezinde bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Gagiad'a Ziyaret, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül iade-i ziyaret kapsamında Gaziantep Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek merkezinde bir araya geldi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği ( GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Vali Gül'e derneğin kuruluşu, amacı, faaliyetleri ve yapılacak olan projeler ile ilgili bilgi verdi. Tezel, Vali Davut Gül'ü Yönetim Kurulu ile birlikte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Gaziantep Valisi Gül ise, sivil toplum kuruluşlarının Gaziantep için öneminden bahsederek GAGİAD'ın yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili verilen bilgilerden ve ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

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