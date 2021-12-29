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Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması

29.12.2021 15:35
Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19'a karşı aşı çağrısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19'a karşı aşı çağrısında bulundu.

Vali Gül, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğini hatırlattı.

Avrupa'daki birçok ülkenin tekrar kapanmaya başladığını anımsatan Gül, "Şehrimizi ve kendimizi korumamız gerekiyor. Omicron varyantı riski nedeniyle, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin hatırlatma dozunu yaptırmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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