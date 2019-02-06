Gaziantep Valisi Davut Gül'den Merinosspora Tam Destek

Türkiye Bayan Voleybol 2. ligindeki mücadele eden ve Gaziantep'in bayan voleybolundaki tek temsilcisi olan Merinosspor bayan voleybol takımı Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Türkiye Bayan Voleybol 2. ligindeki mücadele eden ve Gaziantep'in bayan voleybolundaki tek temsilcisi olan Merinosspor bayan voleybol takımı Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.



Bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda Gaziantep Valisi Davut Gül'e 27 sırt numaralı Merinos spor forması hediye edildi.



Gaziantep'in bayan voleybolundaki tek temsilcisi Merinosspor bayan voleybol takımını makamında kabul eden Gaziantep Valisi Davut Gül, tüm spor dallarının önemli olduğunu ve özellikle Gaziantep'ten bayan voleybol takımının şampiyonluk mücadelesinde ön sıralarda olmasının önemli olduğunu söyledi. Sporcularla tek tek sohbet eden Gül, takıma destek olan Erdemoğlu ailesini de kutladı. Gaziantep Valisi Gül, "Gaziantep'te sporu desteklemek amacıyla şehrin her semtinde 50 civarında spor salonu yapacağız. İsteyen her öğrencimiz çocuğumuz bu salonlardan faydalanacak. Bu imkanları sağlamak için girişimlerimiz tamamlandı. Merinos spor takımı olarak Gaziantep'i temsil eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Merinos sporu birinci ligde görmek istiyoruz " dedi.



Merinos spor antrenörü ve Başkanı Ali Bağcı, Merinos spor kulübünün kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, " Beş yıl önce kurulan kulübümüz sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkmıştır. Şehrimizdeki kız çocuklarımızın yaşamına dokunarak onları spor salonlarına çekmek ve geleceklerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaktayız. Beş yıldan beri alt yapımızı güçlendirerek voleybol camiasına onlarca sporcu kazandırdık. Halen kazandırmaya devam ediyoruz. Kendi gurubumuzda 4 yıldan beri yenilgi almadan namağlup şampiyon oluyoruz. Bu yıl birinci lige çıkmak için transferler yaptık ve finallere hazırlanıyoruz. Sayın Valimizin bize verdiği desteğe teşekkür ediyorum " diye konuştu.



Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül bu hafta sonu oynanacak Merinos spor Kilis spor maçına katılarak takıma destek olacağını ifade etti. - GAZİANTEP

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