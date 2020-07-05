Gaziantep Valisi Davut Gül'den "sokak düğünü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül'den "sokak düğünü" açıklaması Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünlerinin yasak olduğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak

Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı

Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu

Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan

Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu

İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti

Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor

Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler

Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir

Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi

Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi