Gaziantep Valisi Davut Gül'den TAG otoyolu açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalanlarla ilgili, "1780 araç kurtarıldı, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Davut Gül, AA muhabirine, otoyoldaki sorunun yarısının çözüldüğünü, kalan kısımda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bölgede 50 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını anlatan Gül, "Gaziantep ekonomik yapısı itibarıyla çok sayıda tır trafiğinin olduğu bir kent. Dolayısıyla otoyolda çok fazla tır kaldı. Bu büyük tonajlı araçların önemli bölümü yolda kaldı, bir kısmı kazaya karıştı. Bundan dolayı trafik aksaklığı söz konusu." dedi.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını bildirdi. Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"186 kişi hastaneye sevk edebildik. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de hastaneye gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. Yolda kalan araçlar var ve araçların içerisinde kaç kişinin olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 1780 araç kurtarıldı, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz. Bu tahmini bir rakam. 3-4 saat içerisinde yolun kalan kısmı trafiğe açıldığı zaman vatandaşlarımız da kurtarılmış olacak."