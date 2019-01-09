Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Davut Gül, İka'yı Ziyaret Etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, İka'yı Ziyaret Etti

2 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz ve ajans personelleri ile bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İka'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz ve ajans personelleri ile bir araya geldi. Vali Davut Gül'e ziyaretleri için teşekkür eden İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İKA faaliyetleri ve yeni dönem destekleri hakkında Vali Davut Gül'e brifing verdi.

Toplantıda İKA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Akyılmaz, ajansın hazırladığı bölge planı kapsamında TRC1 Bölgesi'nin (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kalkınmasına katkı sağlayacak gelişme ekseni ve bu gelişme eksenlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak hedefler ve stratejiler oluşturduğunu söyledi. Akyılmaz, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin yatırım potansiyelini ve zenginliklerini ortaya çıkaracak, bölgemize katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle sanayi işletmelerinin markalaşma, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyip, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın arttırılması noktasında yeni destek mekanizmalarımızı hayat geçireceğiz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de İKA'nın önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz ve İKA çalışanlarına başarılar diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

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