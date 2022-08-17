Gaziantep Valisi Gül: "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı" - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Gül: "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı"

17.08.2022 09:13
Gaziantep Valisi Gül: "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anons üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Gül, açıklamasında, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." dedi.

(İHA)

YORUMLAR
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Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama: 'Maksadını aşmış bir ilan yapılmış' Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama: 'Maksadını aşmış bir ilan yapılmış' Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama: 'Maksadını aşmış bir ilan yapılmış' Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama: 'Maksadını aşmış bir ilan yapılmış'
Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül: 'Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı' - Son Dakika

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