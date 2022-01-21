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Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı

21.01.2022 23:51

Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı Vali Gül, kar yağışı sırasında ve sonrasında yaşananları anlattı Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bir kış yağacak kar 20 saatte yağdı" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Bütün gücümüzle sahada olduk" Gaziantep Valisi...

Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı

Vali Gül, kar yağışı sırasında ve sonrasında yaşananları anlattı

Gaziantep Valisi Davut Gül:

"Bir kış yağacak kar 20 saatte yağdı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

"Bütün gücümüzle sahada olduk"

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ardından kentte ortaya çıkan bilançoyu açıklayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Gül, Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir kar yağışı dalgası beklendiğini de açıklayarak vatandaşları uyardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bütün güçleriyle sahada olduklarını ama çok yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde etkili olan ve hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı ile ilgili Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, üç gün önce kenti etkisi altına alan, otoyolların trafiğe kapanmasına neden olan ve kentte hayatı adeta felç ederek durma noktasına getiren kar yağışının bilançosunu açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bütün güçleriyle sahada olduklarını ama çok yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Vali Gül bilançoyu açıkladı

Kenti etkisi altına alan kar yağışının bilançosunu açıklayan Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı sırasında ve sonrasında yaşananlar ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Davut Gül, konuşmasında, "Kar yağışı sırasında ve sonrasında toplam kurtarılan araç sayısı 6 bin 902 oldu. Bu araçlarda seyahat eden vatandaş sayısı ise 13 bin 372 olarak kayda geçti. Bu süreçte toplam 50 bin 300 kişiye kumanya dağıtıldı. Bu kumanyalar Kızılay, Büyükşehir ve diğer tüm paydaşların desteği ile dağıtıldı. Kar yağışının birinci günü Sağlık İl Müdürlüğü 190 küsür kişiye müdahale etti. Genel süreçte ise bu sayı toplam 2 bin 286 kişiye ulaştı. Kar yağışı sırasın ve sonrasında kullanılan tuz miktarı karayolları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla 10 bin 700 ton oldu. Yoğun kar yağışının ardından çöken ahır sayısı 96 oldu. Toplam 123 küçükbaş hayvan, 81 de büyükbaş hayvan telef oldu. Bunun dışında vatandaşların mama ve bez ihtiyaçları yerine getirildi. Yollarda kalan ve yakıtı biten vatandaşlara da yakıt takviyesi yapıldı. Yani bu süreçte hayata dair aklınıza gelebilecek bütün insani ihtiyaçlar bir şekilde tamamlanmaya çalışıldı" dedi.

"Bir kış yağacak kar 20 saatte yağdı"

Gaziantep'te bir kış mevsimi boyunca yağan karın 20 saatte yağdığını da aktaran Vali Davut Gül, "Gaziantep 18 Ocak'ta yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Meteorolojinin de bununla ilgili çeşitli uyarılar olmuştu. Biz de bu kar yağışını bekliyorduk ama yaklaşık 20 saat içerisinde 50 santim kar yağdı. Bu şu demek, Gaziantep'e kış mevsiminde 3 ayda yağacak kar 20 saat içerisinde yağdı. Araçların karda gidememesi, binek araçların birçoğunun kar lastiğinin bulunmaması, araç trafiğinin fazla olmasından dolayı karın olumsuz etkileri daha büyük oldu. Bu süreçte birinci önceliğimiz otoyoldaki çocuk, hasta, yaşlı ve buna benzer kurtarılması gereken kişiler oldu. O gece toplamda 196 kişi hastanelere ulaştırıldı. Çok şükür ki bu süreçte herhangi bir can kaybı olmadı. Bunun dışında yollar kapanınca belediyelerimizin taziye evlerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın misafirhanelerinde vatandaşlarımızın misafir ettik. Bu süreçte kumanya anlamında da hem Kızılay, hem Büyükşehir Belediyesi, hem ilçe belediyeleri, hem de emniyet, jandarma, AFAD yani bütün kurumlarımızın katkılarıyla 43 bin kumanya dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

"Bütün gücümüzle sahada olduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bütün güçleriyle sahada olduklarını ama çok yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Biz bu süreçte alınması gereken tedbirleri hem makine-ekipman anlamında hem de personel alımında aldık ve bütün gücümüzle sahada olduk. Bu süreçte 3 bin ton tuzlama yapıldı. İtfaiye ekiplerimiz tarafından 387 personel ve 65 araç ile mahsur kalan 263 vatandaşımız, 99 araç ile de 150 hayvan kurtarıldı. Şu an merkezde 15 kamyon ve 15 makine ile kar taşıma işlemi yapılıyor ve çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Toplamda 117 kırsal mahalle yolu açıldı. Biz bundan sonraki süreçte de ilçe belediyelerimiz ile yeni koordinasyon sürecimizi paylaştık. Kuvvetli makine ekipman ve saha hakimiyeti için gerekli tedbirleri aldık. Bütün ilgili kurumlarla da koordinasyonu güçlü bir şekilde sağlıyoruz. Bu süreçte en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İnsan ihtiyaç anlamında da bütün gücümüzle sahadaydık ve sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Umut Mutlu Tiryaki, ilgili kurum temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı

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Fatma Şahin, Gaziantep, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika


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